Dioxycle veut lancer un premier démonstrateur industriel pour capter et transformer le CO2

L’équipe de Dioxycle, basée à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) et à Menlo Park (Californie), a mis au point un électrolyseur configuré comme un empilement de surface catalytique appelé stack. Une innovation issue des travaux académiques sur l’électrolyse du CO2 menés pendant cinq ans par deux jeunes chercheurs, Sarah Lamaison et David Wakerley, entre les universités de Cambridge, Stanford et le Collège de France. Preuve que le concept séduit, la start-up annonce ce mercredi 26 juillet une nouvelle levée de fonds de 15 millions d'euros.

Transformation en éthylène

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]