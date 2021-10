Digitalisation, usine du futur : premier bilan de France Relance

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Pour mettre en application le plan de relance, plusieurs guichets ont été ouverts. Concernant le volet « Industrie du Futur », l’objectif était en 2021 de permettre aux entreprises industrielles de moderniser leurs processus et lignes de production. Industrie du Futur : numériser ou robotiser la production Selon le Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, « 15 000 dossiers ont été déposés, démontrant l’implication des petites entreprises dans la modernisation de l’industrie malgré un contexte sanitaire perturbé. La subvention leur a permis d’accéder à de nouvelles technologies : robots, machines de production à commande programmable, réseaux de capteurs, logiciels de conception, ou encore la fabrication additive ». Montant de l’aide : 2,3 milliards d’euros en 2021.

Soutien aux projets industriels des secteurs critiques

2,5 milliards d’euros. C’est le montant alloué à la relocalisation par la sécurisation des approvisionnements stratégiques. Le but : assurer l’indépendance de l’économie française. « Un soutien à l’investissement ainsi qu’un renforcement des outils capitalistiques sont fournis dans cinq secteurs prioritaires : les produits de santé, les intrants critiques pour l’industrie, l’électronique, l’agroalimentaire et les télécommunications », selon le Ministère de l’Économie et des Finances.

Soutien à l’industrie dans les territoires

Cette mesure de relocalisation par le soutien à l’investissement industriel dans les territoires vise à accélérer des projets structurants pour favoriser la relance de l’industrie et la compétitivité des entreprises. L’autre objectif de la mesure : contribuer à la transition écologique et à la relocalisation des chaînes de production en France.

France Num : accélérer la digitalisation des TPE

Parallèlement, le dispositif France Num, en lien avec les régions, a permis d’accélérer la sensibilisation des petites entreprises au processus de digitalisation, en leur fournissant des solutions concrètes : création de site web, numérisation du processus de gestion, gestion de stocks et de commandes… Près de 133 000 entreprises ont ainsi été accompagnées dans leur numérisation en 2021.

Le plan de relance vu par les professionnels

« L’enjeu du plan de relance est la modernisation de l’industrie en profondeur. L’évolution de l’outil de production ne passe pas uniquement par la robotisation, mais il était indispensable de venir en aide à la filière mécanique de notre industrie. Si on aide la mécanique, tous les secteurs de l’industrie en bénéficieront ».

Laurent Siegfried, Délégué Smart Up Industrie au Groupe d’entreprises de la filière électronumérique française (Gimelec).

« Les crédits alloués par France Relance à l’industrie sont essentiels pour faire face aux défis actuels du secteur : rester compétitif sur la scène internationale, et relocaliser la production. Le soutien à la transformation digitale a par ailleurs eu un effet très positif sur notre activité, et profite à tout le secteur ».

Hervé Guerrin Directeur général de Creative IT.

« Si une grande partie du plan a été destinée, pour l’instant, à l’achat de machines et à la robotisation, les projets de numérisation de l’outil de production ont été simplement décalés dans le temps : nous nous en rendons compte tous les jours, les industriels ont bien compris la nécessité de déployer des solutions numériques pour optimiser leur performance globale ».

François Coulloudon, CEO de TEEPTRAK.