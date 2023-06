Digitalisation, robotisation, décarbonation, drones… vers un nouvel air

Après deux années de crise sanitaire et du transport aérien, 2022 a été placée sous le signe de la reprise avec un chiffre d’affaires qui a progressé à 62,7 milliards d’euros (+13,6 % à périmètre constant). Mais malgré les prises de commandes et la reprise des vols commerciaux, les industriels doivent faire face à plusieurs problématiques : pénurie des composants et des matières premières, flambée des coûts de transports et hausse des prix de l’énergie.

« Les fournisseurs ne sont pas du tout revenus au niveau d’avant-crise en termes de capacité à fournir et à livrer. On a livré 860 appareils en 2019, mais seulement 660 l’année dernière, alors que la demande est revenue. Il manque des pièces, des équipements, des bras, des composants électroniques, de la matière première… Tout ce système n’est pas revenu au niveau de performance pré-crise », expliquait récemment Guillaume Faury, PDG d’Airbus et président du Gifas (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales).

Même son de cloche du côté du Groupe des équipements aéronautiques et de défense (GEAD). Pour son président, Martin Sion : « Les entreprises sont toujours confrontées à des pénuries de composants et de matières, elles sont touchées par l’inflation des matières premières, de l’énergie et des transports ». Pour accroître leur performance, gagner en agilité et pérenniser leur activité, les PMI doivent désormais se digitaliser et passer rapidement au 4.0. Cependant cette digitalisation ne concerne pas seulement la phase de fabrication du produit de sa conception à sa livraison, mais également toute la partie après-vente qui intègre la maintenance de l’avion jusqu’à son dernier vol.

« La gestion de maintenance et de réparation reste encore très artisanale. L’information qui circule autour de l’avion est prise la plupart du temps sur des supports papier : elle est très peu partagée. Lorsque l’avion est livré à une compagnie, s’il rencontre une problématique technique, il y a une action effectuée qui reste chez l’entreprise de MRO (Maintenance, Repair and Overhaul). Tout au long de la vie de l’appareil, plusieurs partenaires MRO vont intervenir sans échanger d’informations. Une réflexion a été engagée chez Airbus pour déterminer comment partager cette information entre les différents intervenants. » constate Matthieu Lemasson, associé leader du secteur A&D chez PwC France et Afrique Francophone.

Carnet de santé numérique des avions et blockchain Airbus a ainsi fait évoluer sa plate-forme numérique Skywise en créant des packs optionnels destinés aux compagnies aériennes pour accélérer leur parcours de transformation numérique. L’un des objectifs de Skywise est de capter de plus en plus de data et de données numériques qui ne sont pas aujourd’hui forcément partagées avec les différents services après-vente pour en faire une sorte de carnet de santé de l’avion. Avec ce carnet, les compagnies aériennes vont pouvoir maintenir le cycle d’usage de l’appareil le plus longtemps possible. « Un carnet de santé de l’appareil existe de manière très parcellaire sur papier avec des informations contradictoires. Nous mettons en place de plus en plus de propositions de projets qui visent à garantir que toutes les opérations de maintenance soient captées quelque part et partagées par tous. Air France dispose d’une structure de MRO pour suivre cela » explique le cadre de PwC.

Plusieurs projets sont également menés autour de la blockchain pour garantir que tous les gestes techniques soient réalisés avec des composants certifiés par des personnes habilitées. C’est ce que propose notamment SkyThread, un fournisseur de réseau de données compatible avec la blockchain qui vise à donner aux acteurs de l’aviation commerciale les moyens de libérer de la valeur en accélérant rapidement l’échange de données sans erreur entre les participants. La société a développé un système d’enregistrement fédéré et fiable couplé à une logique de validation de pointe qui rend les données permanentes et immuables. Il s’agit d’authentifier les données tout au long de la durée de vie de l’avion. Le système est compatible avec les systèmes informatiques existants chez les différents acteurs de la filière, que ce soient les compagnies aériennes, les bailleurs, les constructeurs d’avions, les régulateurs et les fournisseurs.

Les règles d’échange de données sont régies par l’Independent Data Consortium for Aviation, un consortium industriel neutre et consensuel composé de diverses parties prenantes de l’industrie, dont SkyThread est membre. Aujourd’hui une trentaine de sociétés contribuent à la phase de test de cet outil lancé avec des anciens de PwC.

Partager l’information pour favoriser les échanges

Cette nécessité de partager l’information entre les acteurs de la filière a également donné naissance à BoostAerospace créée par Airbus, Thales, Safran et Dassault Aviation, pour développer 3 plates-formes communes aux donneurs d’ordres et aux fournisseurs : AirSupply, créée par une filiale d’Airbus, pour partager de manière fluide les informations concernant les commandes, les livraisons et les niveaux de stocks de chaque élément, AirDesign, de Dassault Systèmes, pour travailler en direct sur le même modèle numérique d’un avion, et AirCollab, développée par Thales, pour échanger des informations de manière sécurisée. AirDesign permet de collaborer conjointement à la conception d’un composant ou d’un système. Airbus a également mis en place une plateforme de gestion des demandes de transports de ses partenaires baptisée TApps, pour ‘Transport Apps’.

Conçu pour optimiser les flux de pièces d’un site à l’autre, cet outil est interconnecté au système de commandes, ainsi qu’au Transport Management System du principal prestataire de transport de l’avionneur. La prise de conscience du partage des données en adoptant un même langage et une même approche pour collaborer étroitement ensemble est désormais actée. Reste à fédérer les PMI. Ne pas abandonner les PMI Malgré les moyens mis en œuvre par les majors et les ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), un certain nombre de PMI a encore du mal à franchir le seuil du digital. Les aides aux PMI, à l’image des programmes collaboratifs qui ont été mis en place dans certaines régions comme la Nouvelle- Aquitaine ou l’Occitanie, ont permis pour quelques-unes de se mettre à niveau mais le soutien de l’État et des collectivités doit se poursuivre. « Le plan relance 2030 est très coloré décarbonation, RSE et écologie. Il faut bien sûr amener les industriels vers ces valeurs mais ne pas oublier de traiter de la problématique du retard d’adoption des nouvelles technologies par les PMI » explique Françoise Castel, dirigeante fondatrice du cabinet Altaïr Business qui accompagne les sous-traitants de l’aéronautique dans leur mutation numérique. La filière ASD est majoritairement composée de PMI dont l’effectif est compris entre 20 et 250 personnes. Pour la dirigeante, le risque avec les nouveaux critères du plan de relance est de ne pas aider ces PMI à se développer et in fine de les voir disparaître. « Il y a fort à parier qu’il y aura une stratégie de densification dans l’industrie aéronautique. Cette stratégie va servir les grosses ETI. Cela ne bénéficiera pas à l’emploi si les institutionnels ne veillent pas à ce qu’il y ait des dispositifs pour aider les PMI. Le nerf de la guerre est la réindustrialisation de la France. Cette dernière ne peut pas être réalisée uniquement en s’appuyant sur les ETI et les majors : elle doit également intégrer les PMI. Chaque jour, ces dernières fournissent une énergie colossale pour développer l’emploi et le conserver. Elles représentent un vivier de main-d’œuvre et de créativité. Elles sont à la source ». Le groupe Dassault, fondé en 1929, par Marcel Bloch en est la parfaite illustration…

Trouver et former la main-d’oeuvre

Par ailleurs, le GIFAS prévoit la création de 25 000 postes dont 7 000 alternants avec pour objectif de dépasser les 200 000 emplois dans la filière à la fin 2023. Ici aussi, une vraie problématique se présente aux acteurs de l’ASD qui ont connu après la crise COVID une fuite des compétences et une pénurie de main-d’œuvre. « La France peut paraître coupée en deux avec d’un côté des actifs formés et employables immédiatement dans des environnements numériques et d’un autre côté des Français « has been » qui n’ont pas appris ces technologies.

Cette impression est fausse : si l’on regarde de plus près, nous ne prenons pas en compte la notion d’investissements immatériels pour la formation qui permet d’adapter le capital humain et le mettre au niveau. Dans les entreprises, on tient compte des investissements matériels pour l’acquisition de machines. Aujourd’hui, la formation professionnelle est considérée comme un coût et non pas comme un investissement. C’est l’une des raisons pour laquelle nous avons oublié de former le personnel pendant des années. Si nous pouvions considérer la formation comme un investissement susceptible de bénéficier d’abattements fiscaux, cela deviendrait vite un vecteur de rendement. » Maintenir les compétences au sein des usines s’impose aujourd’hui plus que jamais : « Cela donne du sens aux salariés dont les demandes actuelles tendent vers un rapport plus équilibré avec leur patron. » conclut Françoise Castel.