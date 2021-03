DIGITAL WORKPLACE : Un kit de survie pour les entreprises par temps de pandémie

Voilà deux décennies que les organisations ont commencé à faire évoluer leur environnement de travail en un environnement digital, pour répondre aux attentes des utilisateurs mais également pour piloter la transformation de l’entreprise. Les bureaux ont eux été réagencés, ouverts, modulés, de nouveaux espaces ont été créés pour faire du coworking. Quant aux postes de travail, on est passé d’une génération « ordinateur fixe - téléphone filaire », à un environnement ultra-mobile avec smartphones, tablettes et applications pour fluidifier l’écrit, la voix, la vidéo. Les réunions sont devenues virtuelles, mais ne faisaient pas pour autant l’unanimité parmi collaborateurs et dirigeants, lesquels s’accrochaient à leurs modes d’organisation traditionnels. Sauf que depuis mars 2020, la donne a radicalement changé.

Agile, évolutive, sécurisée

La mise en place d’une Digital Workplace fait désormais partie du kit de survie à la crise de Covid-19 des entreprises. En effet, cette crise mondiale a transformé certainement durablement les méthodes de travail d’une large portion de la population en la forçant à travailler depuis son domicile. Les entreprises et leurs collaborateurs ont été confrontés à l’émergence d’un lieu de travail non plus physique mais numérique. Pour contourner ces restrictions imposées au niveau mondial et continuer d’interagir avec les autres collaborateurs, pour remédier à l’absence d’espaces collectifs d’organisations, les industries et les entreprises qui n’imaginaient pas encore quelques mois avant pouvoir fonctionner dans le cadre d’un environnement virtuel, se sont vite rendu compte qu’elles en étaient tout à fait capables, à condition de se doter des bons outils.

La Digital Workplace est ainsi devenue rapidement à leurs yeux la garantie d’une maîtrise totale des data et le moyen le plus efficace de s’adapter aux nouveaux usages de mobilité du travail. Elle permet de regrouper sous une même bannière les moyens de communication, d’information, de partage, tels que l’extranet, l’intranet, la gestion électronique de documents, le portail collaboratif, le réseau social d’entreprises… Autant de briques qui se retrouvent désormais regroupées en une seule et même entité agile, évolutive et surtout totalement sécurisée. Une solution tout-en-un, apte à regrouper toutes ces dimensions.

Un outil d’intelligence collaborative aux avantages multiples pour les entreprises

Et si demain la Digital Workplace était un argument-phare des entreprises pour attirer de nouveaux talents et fidéliser de nouveaux collaborateurs ?

Si pour les experts du cabinet d’audit Deloitte, la Digital Workplace est « une évolution naturelle du lieu de travail qui englobe l’ensemble des technologies que les salariés utilisent au quotidien pour accomplir leur tâche », en d’autres termes, un lieu de travail numérique qui évolue sans cesse au gré des besoins technologiques et commerciaux, pour les experts du cabinet Gartner c’est plutôt « une stratégie métier qui vise à stimuler l’engagement et l’agilité des collaborateurs dans un environnement de travail conçu pour être davantage convivial ».

Nouveau « champ des possibles »

Autrement dit, en leur offrant la possibilité de travailler autrement notamment par la mise à disposition d’outils nécessaires technologiques et numériques de dernières générations, les entreprises peuvent simuler leurs collaborateurs et les aider à s’épanouir au sein de l’organisation. Cet environnement de travail dématérialisé devient pour le collaborateur un nouveau « champ des possibles » dans lequel il peut accéder à tout moment, et depuis n’importe où, à ses documents, qu’ils soient individuels ou collaboratifs, mais aussi à tous ses outils : que ce soit son agenda, sa messagerie instantanée, son réseau social d’entreprise, son outil de gestion des tâches, mais tout autant ses outils de réunions virtuelles/visio conférence, sa boîte-mail et tout autre application. En unifiant toutes ces technologies, la Digital Workplace devient donc par ricochet une vitrine technologique et sociale de l’entreprise et donc un nouvel atout pour recruter et attirer à elle de nouveaux collaborateurs, voire pour dénicher des profils spécifiques.

C’est une évidence, une société qui mise sur l’efficacité, la flexibilité, l’autonomie des équipes, l’innovation et l’intelligence collaborative devient plus forcément attractive.