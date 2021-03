Digital Workplace : Des solutions individuelles pour une efficacité collective

Les solutions aussi innovantes et pertinentes les unes que les autres se bousculent. Les prestataires ont de la ressource et le font savoir. Certains acteurs de la filière vont ainsi s’orienter vers une redéfinition du lieu de travail. Le confinement l’a prouvée, l’utilisation de la Digital Workplace permet d’être efficace collectivement, de développer les connaissances, de faire circuler les bonnes informations ou les bons documents et elle est synonyme d’efficacité grâce aux outils de gestion, de tâches et de processus qui fluidifient le travail. D’autres prestataires vont plutôt développer une expertise pluridisciplinaire afin d’aider les entreprises à adopter une démarche de transformation numérique globale : Travail collaboratif, mobilité aménagement digital des espaces de travail, parcours utilisateurs…

Sécurité et fluidité des connexions

Certaines organisations vont se concentrer pour rendre l’accès aux documents, aux mails, plus fluides tout en proposant une sécurisation irréprochable des moyens d’accès. Les identifiants, mots de passe, impossibles à retenir car trop complexes, trop longs constituent à ce niveau-là de véritables casse-têtes en compliquant la vie professionnelle de l’utilisateur et surtout en représentant une réelle perte de temps. Ces problématiques réelles qui peuvent mettre clairement en jeu la sécurité de l’entreprise ne peuvent pas être prises à la légère, surtout lorsque le télétravail des collaborateurs s’impose comme une norme. Des spécialistes de la gestion des identités et des accès proposent ainsi des solutions Saas basées dans le Cloud, déployables sur tous les supports, en créant par exemple un portail unique qui abrite toutes les applications de l’entreprise.

Automatisation des processus par l’intelligence artificielle

Plusieurs acteurs majeurs de la Digital Workplace vont eux militer pour aider les entreprises à dégager de la plus-value en les aidant à se recentrer sur leurs leviers de performance, en automatisant les tâches du quotidien, les calculs répétitifs, en facilitant l’extraction de données de documents tels que des factures, la lecture et le traitement de mails, autrement dit en automatisant les processus métier, notamment grâce à l’intelligence artificielle. C’est le cas de la mise en place dans des entreprises d’un processus de RPA (Robotic Process Automation), qui consiste à intégrer un à plusieurs robots pour automatiser durablement des tâches et travaux dans un système ERP. Outre la réduction des coûts de personnel, et les erreurs humaines, le RPA présente surtout l’avantage de proposer aux collaborateurs de se recentrer sur des tâches à valeur ajoutée.

Outils de communication unifiée

D’autres fournisseurs préfèrent se concentrer sur des outils bien spécifiques de collaboration et de communication unifiée, tels que la visio-conférence pour s’adresser aux salariés qu’ils soient au sein de l’entreprise, dans leur bureau, dans une salle de réunion, en déplacement dans un train ou à leur domicile en télétravail. Ils vont proposer un panel de solutions interopérables avec toutes les applications disponibles sur le marché et bien sûr adaptées et adaptables à tous les environnements de travail.