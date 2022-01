Digital, hydrogène, cyber… Airbus recrute 6000 personnes en 2022

Changement de perspective pour Airbus en matière de ressources humaines. Un an et demi après avoir lancé un plan de suppressions de 15 000 postes, l’avionneur européen a fait savoir mercredi 19 janvier qu’il misait sur un minimum de 6 000 recrutements dans le monde pour la seule année 2022. « Nous sommes de retour sur le marché de l’emploi », s’est enthousiasmé dans la foulée Thierry Baril, le directeur général des ressources humaines d’Airbus. Un niveau d’embauches loin des années d’avant-crise, durant lesquelles Airbus recrutait près de 10 000 personnes par an, mais qui témoigne d'une inversion de tendance des derniers mois.