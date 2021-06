[Dieselgate] L'ancien patron de Volkswagen aurait accepté de verser 11 millions d'euros au groupe

15 jours gratuits et sans engagement

L'ancien président du directoire de Volkswagen, Martin Winterkorn, aurait accepté de verser 11 millions d'euros au groupe, pour son rôle dans l'affaire du Dieselgate. Le constructeur automobile allemand avait reconnu en 2015 avoir utilisé un logiciel illégal pour fausser des tests de moteurs diesel aux États-Unis, afin de les faire apparaître moins polluants qu'ils ne l'étaient réellement. Ce scandale avait coûté à l'entreprise plus de 32 milliards d'euros en amendes, remises en état des 11 millions de véhicules affectés et frais de justice. Accablé, Martin Winterkorn avait démissionné le 23 septembre 2015 et avait été remplacé par Matthias Müller (qui a lui-même laissé sa place à Herbert Diess en avril 2018).