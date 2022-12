DIAGMA : Produire plus vite et moins cher avec « l’Onde verte » !

En quoi consiste « l’Onde verte » ?

Jean-Patrice Netter : Imaginons des véhicules circulant sur un boulevard à 50 km/h. Si tous les feux passent successivement de manière coordonnée au vert, ils vont le parcourir en 7 minutes au lieu de 20 sans synchronisation des feux. Cette « Onde verte » est un principe de synchronisation qui peut s’appliquer à une usine.

Comment s’organiser pour atteindre ces résultats ?

Jean-Patrice Netter : Prenons l’exemple d’un fabricant de parfum. Il faut deux étapes : fabriquer le parfum dans une cuve (plusieurs semaines de process), puis le conditionner en flacons.

Le plus souvent, les jus fabriqués sont stockés dans des cuves, d’où sont prélevées les quantités prévues par le plan de conditionnement. D’où la multiplication de cuves partiellement remplies et une immobilisation financière coûteuse. À l’inverse, avec l’Onde verte, on planifie simultanément les besoins en conditionnement et en fabrication. Le résultat est qu’il faut cinq fois moins de cuves dans la cuverie, une économie importante d’investissement !

Pourquoi les entreprises n’appliquent-elles pas plus ce principe ?

Jean-Patrice Netter : Parce qu’il faut apprendre à construire ce que nous appelons des lignes virtuelles de production, des enchaînements synchronisés de production dans des ateliers qui peuvent être proches ou éloignés les uns des autres.

On construit vraiment des supply chain plutôt que de laisser à chaque atelier le soin de piloter sa production. Cela implique des changements d’organisation. Dans l’exemple précédent, au lieu d’avoir un ordonnanceur pour la cuverie et un pour les lignes de conditionnement, il faut un responsable des lignes virtuelles. Ces lignes peuvent remonter jusqu’aux fournisseurs. En effet, on peut aussi synchroniser la finition chez le verrier, fabricant de flacons, avec la production/conditionnement du parfum. Et au lieu de 6 mois de délais, réduire à quelques semaines la mise à disposition des flacons en créant une ligne virtuelle entre le fabricant et ses fournisseurs. Contrairement à un MRP classique où chaque atelier fait son plan, synchroniser permet de diviser par au moins 5 les délais, les stocks d’en-cours et le besoin en cash, en augmentant la satisfaction client.

Quels résultats avez-vous obtenus chez vos clients avec l’Onde verte ?

Jean-Patrice Netter : Chez un parfumeur, nous avons montré qu’on pouvait retarder de 5 ans la construction d’une nouvelle cuverie, prévue pour absorber la croissance (plusieurs millions d’euros économisés).

Chez un industriel pharmaceutique, où sortir un produit certifié prend un an, le délai de production et de certification peut passer à un mois au lieu d’un an, d’où une énorme réduction du BFR et des frais financiers. Chez un fournisseur de PET qui livre des clients aux États-Unis, pénalisé par la pénurie de conteneurs, nous avons synchronisé le besoin de production du client fabricant d’emballages plastiques avec la production du PET, malgré des délais de plusieurs mois entre fournisseur et client. Ceci a permis de sécuriser un contrat d’un montant très élevé entre les deux (plusieurs centaines de millions de dollars).

jp.netter@diagma.com

www.diagma.com

Contenu proposé par DIAGMA