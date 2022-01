Diageo: Les spiritueux haut de gamme dopent les ventes au 1er semestre

© Toby Melville Le numéro un mondial des spiritueux Diageo a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse de près de 16% pour le premier semestre. /Photo d'archives/REUTERS/Toby Melville

LONDRES (Reuters) - Le numéro un mondial des spiritueux Diageo a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse de près de 16% pour le premier semestre, soutenu par la demande pour les spiritueux haut de gamme destinés à la consommation domestique et par la réouverture des bars.

Le groupe britannique, propriétaire du whisky Johnnie Walker, de la vodka Smirnoff ou encore de la bière Guinness, a également déclaré vouloir accélérer son programme de rachat d'actions et prévoit de finaliser son plan de 4,5 milliards de livres (5,40 milliards d'euros) au cours de son exercice 2023 plutôt que d'ici la fin juin 2024 comme annoncé initialement.

Le bénéfice d'exploitation du groupe a augmenté de 22,5% pour atteindre 2,7 milliards de livres au cours du semestre clos le 31 décembre, avec une marge d'exploitation en hausse de 190 points de base.

Diageo a vu ses ventes nettes progresser de 15,8% pour atteindre 8 milliards de livres, grâce aux achats de spiriteux pour la consommation à domicile pendant la pandémie qui ont bénéficié notamment aux produits haut de gamme. Ces derniers ont représenté plus de la moitié des ventes nettes sur la période.

La levée des mesures de confinement, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, a également obligé les bars à se réapprovisionner en alcool en quantité plus importante que l'année précédente. Les ventes nettes ont augmenté de 13% en Amérique du Nord et de 27% en Europe.

Le rival français Remy Cointreau a déclaré cette semaine être confiant dans la croissance de ses bénéfices cette année, soutenus par la demande de son cognac premium aux Etats-Unis et en Europe. Ses ventes trimestrielles ont battu les prévisions.

A la Bourse de Londres, l'action Diageo progressait de 0,2% dans la matinée.

(Reportage Richa Naidu ; version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)