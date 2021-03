Devoteam Management Consulting : Aider les managers à gagner la bataille du digital

Selon vous, qu’est-ce que le management de transformation ?

Alain Rossi : Notre rôle est d’aider les directions générales à relever le défi de la transformation digitale. Notre intervention s’opère en deux temps avec tout d’abord une étude conjointe des meilleures solutions de l’entreprise – de quelle palette de services a-t-elle besoin ? – puis une orientation sur la façon d’en tirer le meilleur parti. La réussite sera au rendez-vous si les équipes sont convaincues de la valeur ajoutée qu’elles peuvent en retirer dans leur quotidien. C’est la deuxième phase de notre intervention : c’est ce que l’on appelle la stratégie d’adoption.

Comment procédez-vous, concrètement ?

Alain Rossi : Après une étude des besoins selon les différents métiers de l’entreprise, nous aidons nos clients à matérialiser ce que les plateformes collaboratives que nous proposons peuvent leur apporter. Pour cela, nous nous mettons en situation réelle de travail avec les équipes. Nous faisons le lien entre les usages de l’entreprise qui nous sollicitent et les plateformes digitales les plus innovantes du marché. Après cette première étape, vient le temps de l’appropriation. Nous ciblons les postes de « middle management ». Véritables relais des nouvelles pratiques qui seront diffusées aux postes plus techniques et opérationnels, le management intermédiaire doit être impliqué en priorité. Nous montons des groupes de sessions de 15 à 20 managers pour échanger sur leurs pratiques des plateformes : les changements que cela implique, les fonctionnalités et les axes à améliorer. Grâce à ces échanges entre pairs, l’information est partagée rapidement et fait gagner du temps. Ces groupes de travail, animés par nos experts, instaurent une vie de groupe qui permet l’intégration, petit à petit, de ces nouvelles pratiques à la culture de l’entreprise.

Un cas d’usage récent dans la mise en place de ce type de management ?

Alain Rossi : Un grand groupe pétrolier avait une problématique de sécurité concernant la gestion des identités sur ses plateformes offshore. La gestion des habilitations a été transformée en 5 à 6 semaines : le processus d’habilitation est maintenant entièrement digitalisé, et donc à la fois plus sûr et plus efficace.

