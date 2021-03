Devoteam G Cloud : Transformer l’expérience employé grâce aux outils collaboratifs de Google

Quelle est la Digital Workplace proposée par Devoteam G Cloud ?

Christophe Olry : Avec la démocratisation du télétravail – véritable leitmotiv pour les entreprises – l’enjeu est de permettre aux collaborateurs de travailler de façon plus agile, efficace et collaborative. La Digital Workplace que nous proposons opère une véritable rupture dans notre façon de travailler : si elle permet de relier les équipes, où qu’elles soient, n’importe quand, pour une collaboration plus harmonieuse, elle augmente largement leur productivité. La perte de temps constatée lorsqu’il faut par exemple se déplacer, ou collaborer sur différents supports et documents, est totalement annihilée.

Quelles sont vos solutions ?

Christophe Olry : Nous accompagnons nos clients avec des solutions Google : une suite d’outils et de logiciels de productivité de type Cloud computing et de groupware qui leur offrent des fonctionnalités avancées et totalement adaptées à leurs besoins. Nous voyons les effets positifs de ces nouvelles solutions rien que dans la rapidité d’adoption des équipes. Google Workspace est un véritable déclencheur du changement ! Il intègre tous les outils collaboratifs et de productivité, des plateformes de communication globales et intégrées, et des outils de partage. Il permet aussi la simultanéité du travail sans aucune perte ou dégradation des données, en toute sécurité.

À quelles problématiques répondez-vous, notamment dans l’industrie ?

Christophe Olry : De grands acteurs industriels, comme des fournisseurs d’énergie, ont fait le choix des solutions Google pour transformer leurs usages et accélérer la collaboration entre leurs différents sites. Mais les enjeux sont aussi de pouvoir répondre plus rapidement et mieux aux besoins de leurs clients. Nous opérons une transformation plus large avec le Move to Cloud en les accompagnant dans la modernisation de leur parc applicatif.

