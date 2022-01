Dévier la route d'un astéroïde, comme dans Don't Look Up : la Nasa y travaille

Selon les scientifiques, la probabilité qu’un astéroïde s’écrase sur la Terre d’ici à 2300 ne dépasse pas 0,057 %. Afin de parer à toute éventualité, dans un scénario qui rappelle la fiction de Netflix Don't look up (mais - ATTENTION SPOILER - avec plus de succès on l'espère), la Nasa cherche à savoir si elle est en mesure de dévier la trajectoire d’un corps céleste potentiellement dangereux. Tel est l’objectif de la mission Dart.