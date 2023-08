Devenir le fournisseur officiel de l’électrique dans le Grand-Est

Si aucune gigafactory de batteries n’est programmée dans le Grand-Est, le territoire est bien placé pour fournir tout ce qui les compose. A commencer par le lithium, au cœur de plusieurs projets dans le nord de l’Alsace. La start-up strasbourgeoise Viridian, lauréate de l’appel à projets Métaux critiques de France 2030, a initié en 2022 la première raffinerie française de lithium pour batteries. L’usine devrait voir le jour fin 2025 à Lauterbourg (Bas-Rhin) avec une capacité de production annuelle de 25 000 tonnes, pouvant aller jusqu’à 100 000 tonnes d’ici à 2030. De quoi couvrir la production de 2 millions de véhicules électriques par an, l’objectif fixé par Emmanuel Macron.

De son côté, l’énergéticien Electricité de Strasbourg, qui exploite deux centrales géothermiques dans le Bas-Rhin, s’est associé au groupe minier Eramet pour extraire et produire 10 000 tonnes de lithium par an. Sur les rangs aussi, Lithium de France à Bischwiller (Bas-Rhin), filiale du groupe Arverne spécialisée dans la transition énergétique et la géothermie, qui a levé 44 millions d’euros en mars, pour financer des forages et le développement de son procédé d’extraction. Après les séismes au nord de Strasbourg près des forages de Georhin (ex-Fonroche Géothermie, dont les actifs ont été rachetés en début d’année par Arverne), ces entreprises trouvent dans la mobilité électrique un autre débouché à l’exploitation de la géothermie.

Nouveaux marchés

