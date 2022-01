Développements industriels : le brevet est l’arbre qui cache la forêt du savoir-faire

© DR

Préambule

Il n’est pas simple de définir en termes génériques les relations interactives entre savoir-faire et propriété industrielle (les brevets). Du luthier de Mirecourt aux artisans, chercheurs, personnels opérationnels de nos entreprises, tous détiennent, transmettent et mettent en pratique leur savoir-faire dans le cadre de leurs missions et responsabilités respectives. Dans le cas très précis de l’artisanat, le savoir-faire d’entreprise se transmet via la formation interne, voire même de père en fils !

La propriété industrielle est elle-même matérialisée par des brevets, documents juridiques Nationaux. Il en existe plusieurs catégories : brevets de base, d’application, de procédés, de technologies, de produits, de mise en œuvre des produits, etc.

Il n’est pas nécessaire de détenir tout le savoir-faire d’un domaine pour écrire puis déposer un brevet technique. Un bon exemple est celui des brevets de barrage, écrits en général par les ingénieurs brevets des Sociétés, l’objectif étant de bloquer des concurrents dans le perfectionnement de leurs technologies.

Savoir-faire au travers des âges

Dans le monde industriel, le savoir-faire constitue un immense trésor de connaissances (la forêt) analogue à celui de l’artisanat, mais il est beaucoup plus structuré, validé par la Science et rationalisé. Ainsi, Rhône-Poulenc Chimie faisant suite à Rhône-Progil, Péchiney-Progil et ab initio Péchiney, ont acquis progressivement un savoir-faire encyclopédique sur les filiations entre alumines, leurs transformations directes ou inverses, thermiques ou hydrothermiques ; ceci de la recherche exploratoire au développement industriel. Le tout était illustré par une fresque d’environ 4m x 2, d’accès strictement réservé aux personnels habilités. Ce savoir n’a été que partiellement révélé depuis (brevets, publications, licences produits) et c’est la société française Axens qui détient désormais ce savoir-faire.

Savoir-faire et propriété industrielle ; cas d’école des brevets produits

Le savoir-faire constitue à la fois la richesse et la clé de la compétitivité de nombreuses entreprises. Quels que soient le niveau de détail des modes opératoires industriels, les spécifications process des étapes initiales, intermédiaires, finales, les spécifications produit des produits intermédiaires et du produit final ; le savoir-faire des techniciens qui conduisent la fabrication conditionne à chaque instant les propriétés et les futures performances du produit commercialisable.

En parallèle, la gestion de la propriété industrielle est l’un des objectifs prioritaires des mêmes entreprises. Le portefeuille brevets (les arbres) constitue à la fois une arme vis-à-vis de la concurrence et un label vis-à-vis des clients.

Toutefois, concéder une licence de brevets n’implique pas la transmission de tout le savoir-faire industriel !

Savoir-faire et propriété industrielle constituent cependant des éléments internes indissociables : En amont de chaque brevet un savoir-faire aura été développé mais, ce savoir-faire restera généralement confidentiel. En effet, les titres de propriété industrielle ont pour objet de révéler toutes les caractéristiques identifiables dans le produit fini (structure, texture, composition, autres propriétés identifiables) alors que le savoir-faire correspondant résulte du processus itératif de mise au point du mode opératoire de fabrication du produit, parfois même de l’utilisation de produits chimiques de base très spécifiques, indétectables après fabrication dans le produit fini.

Ainsi dès 1967, l’IFP et le CEA ont mis au point une méthode générale de synthèse d’oxydes mixtes, fondée sur la complexation d’éléments métalliques en milieu aqueux par les acides alpha-alcools (complexation citrique) [3] générant un vaste savoir-faire. Ce savoir-faire a été utilisé par le CEA et filiales dans la production de matériaux ferrimagnétiques, de céramiques à mémoires magnéto-optiques et, par IFP-Procatalyse en production de catalyseurs hétérogènes, dont un catalyseur 3 voies pour l’industrie automobile ; générant ainsi de nombreux brevets d’application spécifiques. La composition moléculaire, les propriétés texturales et structurales de plus de 30 oxydes mixtes différents, préparés ainsi sont décrites dedans [4].

Le brevet, arme défensive, devra également permettre de décourager, au pire de poursuivre le contrefacteur en démontrant que les caractéristiques et/ou les propriétés du produit concurrent qu’il fabrique se situent à l’intérieur des fourchettes des revendications dudit brevet. L’action d’un huissier sur commandement d’un juge rendra possible l’identification des matières premières, le contrôle des conditions opératoires, la saisie du produit fini. Il sera ainsi prouvé qu’il y a eu contrefaçon et le Tribunal en tirera toutes les conséquences.

Propriété Industrielle et savoir-faire semblent finalement bien décrits par les icebergs qui dérivent sur les mers arctiques et antarctiques ; la partie émergée (1/10e) correspond aux brevets et la partie immergée (9/10e) correspond au savoir-faire !

Un exemple : les vaccins ARN messager contre la COVID.

Cette instruction d’affaire préliminaire illustre tout à fait les discussions récentes ayant concerné la sur-intensification de production des dits vaccins et les réclamations de certains hommes politiques français demandant « la levée des brevets », peu après que le président Biden l’ait souhaité lui-même.

Même si, par principe, l’analyse attentive d’un brevet devrait permettre au lecteur de pouvoir reproduire la préparation d’un produit, il est rare en fait que l’expérimentation faisant suite aboutisse exactement au produit recherché. La lecture des brevets « Covid » des sociétés BioNTech et Moderna en constitue un bon exemple.

La fabrication industrielle d’un tel vaccin a nécessité au préalable une action de recherche et développement, fondée sur la découverte au laboratoire (e.g. vaccins à ARN messager) de biomolécules actives puis sur la définition optimisée de leur mise en œuvre [1]. Ainsi, selon Dr Marc Gozlan [2] l’ARN messager contenant le programme génétique de synthèse de l’antigène viral (qui sera reconnu par le système immunitaire) est encapsulé dans une nanoparticule lipidique (10 à 100 nanomètres), elle-même composée de quatre précurseurs différents : lipides ou dendrimères ou peptides, phospholipides, cholestérol, lipide-PEG (polyéthylène-glycol).

On conçoit aisément la grande complexité du mode opératoire : composition fine et mode de production de la nanoparticule lipidique ; conditions opératoires (ordre et modes d’addition des réactifs,température, pression, ppO2, ppCO2, modes d’agitation, mûrissements éventuels, stabilisation temporelle etc.)

La définition juridique du vaccin se révèle par ailleurs fort complexe :

La méthode de synthèse (au laboratoire) puis la procédure de production (pilote) et enfin le procédé de fabrication (industriel) résultent d’une succession laborieuse d’étapes unitaires lesquelles in fine permettent de définir, d’optimiser, de spécifier les réactifs, les biomolécules de base - leur mise en œuvre – les étapes unitaires du process – les conditions opératoires de ces étapes unitaires – les outils de fabrication nécessaires (ou l’adaptation du procédé aux outils industriels existant sur site) – les spécifications des produits intermédiaires (précurseurs) et celles du produit final recherché – le test « qualité « de labellisation des lots industriels.

A noter que cette méthodologie concerne l’ensemble des fabrications industrielles de produits (produits chimiques de base, molécules pharmaco-actives, matériaux, catalyseurs, adsorbants etc.) ; les vaccins étant des bioproduits parmi d’autres [1].

Le savoir-faire industriel développé et les brevets d’application déposés par BioN-Tech et Moderna, commercialisés par Pfizer et Moderna constituent une nouvelle cible R et D pour la mise au point de vaccins inédits, bien plus performants, dès aujourd’hui contre la grippe, demain peut-être contre certains cancers et d’autres maladies [2].

Il est évident que les savoir-faire cumulés par les sociétés intervenantes représentent une valeur inestimable (volume immergé de l’Iceberg). La production industrielle des vaccins Covid est a priori bien protégée par les brevets et par les accords de licence exclusive avec les tiers détenant les brevets de base. Néanmoins, les développements en cours d’autres vaccins fondés sur la même approche devant rester une exclusivité technico-économique, ils nécessitent la protection absolue du secret industriel : donc, du savoir-faire.

« Lever les brevets » comme Joe Biden et d’autres l’avaient suggéré aurait consisté à cesser le paiement des annuités, ce qui aurait mis les dits brevets dans le Domaine Public. Cette stratégie parait incompatible avec les multiples développements futurs des sociétés intervenantes.

Cette stratégie P.I. (propriété industrielle) est pourtant quelquefois pratiquée : dans le cadre d’une stratégie écologiste et humanitaire, Toyota a récemment mis 24000 brevets dans le domaine public (si déposés dans 20 pays, on aurait 1200 brevets Japonais et leurs 22800 extensions). L’opération visait à permettre aux concurrents de produire et de commercialiser mondialement « licence free » la technologie hybride « de base » ; Toyota se réservant le leadership de par les perfectionnements qu’il lui a apportés !

Concéder licence de fabrication à des tiers est une autre possibilité, mais des accords exclusifs doivent alors permettre de verrouiller la technologie et son savoir-faire de base. C’est peut-être l’option qui sera choisie au futur pour satisfaire à la demande mondiale en vaccins Covid.

Vue d’ensemble

L’entretien actif du savoir-faire, véritable culture d’entreprise inlassablement perfectionnée, est donc bien l’une des conditions nécessaires à la pérennité du succès commercial de tout exploitant industriel.

Mais cette pérennité implique d’autres conditions nécessaires :

Protéger l’évolution technologique du procédé (ou produit) par des brevets de perfectionnement et/ou de mise en œuvre ;

Anticiper les innovations, étendre les domaines d’application, les protéger par brevets ;

Organiser une veille active sur les axes de recherche (ce qu’on en sait) stratégie (idem) développements en cours (idem) des sociétés concurrentes, avec prise de brevets de barrage bien ciblés (certes dépendant des leurs, mais bloquant leur évolution technologique, donc leur potentiel de concurrence).

En conclusion de ce qui précède, les entreprises ne transfèrent généralement pas leur savoir-faire. Les très rares cas où le livre de fabrication (véritable recueil du savoir) est transmis en parallèle aux brevets sont ceux où un véritable partenariat est mis en place, avec des clauses de non concurrence infranchissables.

Ainsi, reprenant l’exemple qui précède, un partenaire « Covid » ayant acquis le savoir-faire et le droit d’usage des brevets détiendrait la licence pour produire et commercialiser un vaccin Covid donné. Mais l’accord signé limiterait strictement au seul vaccin Covid l’utilisation du savoir-faire du process licensor. On ne peut certes pas passer de tels accords avec tout partenaire !

Les brevets d’invention pour leur part, constituent les documents juridiques qui décrivent et qui valident à la fois les produits chimiques (biochimiques) de base, les conditions opératoires, étape par étape, les produits intermédiaires, le produit final, sa mise en œuvre, tous objets de l’invention.

Savoir-faire et brevets constituent enfin le dossier juridique, technique et commercial des produits et procédés commercialisés. Ils ne sont jamais totalement miscibles l’un dans l’autre. Le brevet est vraiment l’arbre qui cache la forêt du savoir faire.