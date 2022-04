Fini les monospaces de Citroën. La marque du groupe Stellantis a annoncé le 21 avril l'arrêt du Grand C4 SpaceTourer. Le constructeur tourne la page de trente ans de monospaces, qui ont incarné l'image familiale de la marque mais sont aujourd'hui détrônés par les SUV. « Parce que les aspirations des clients ont évolué, que l'expression de modernité et de valorisation est aujourd'hui portée par d'autres silhouettes, que la façon de penser sa mobilité évolue, Grand C4 SpaceTourer tire aujourd'hui sa révérence », a indiqué la marque aux chevrons dans un communiqué.

Fin de la production à Vigo

Au premier trimestre, les ventes de monospaces en France sont tombées virtuellement à zéro, les SUV aux lignes surélevées et plus sportives se taillant la part du lion (46% des ventes), désormais au coude-à-coude avec les berlines classiques (47%). La production du Grand C4 SpaceTourer dans l'usine espagnole de Vigo s'arrêtera début juillet après l'écoulement du portefeuille de commandes en cours, a ajouté Stellantis dans son communiqué.

Citroën conserve toutefois deux silhouettes de monospaces électriques dans son catalogue, mais se concentre maintenant sur son SUV C5 Aircross et sur sa grande berline C5X. En trente ans, la marque aura vendu près de 4,5 millions de monospaces dans le monde grâce à l'Evasion à partir de 1994, du C8 à compter de 2002 et surtout, après 1998, au phénomène Xsara et C4 Picasso - renommé par la suite SpaceTourer - et dont la silhouette arrondie atteindra son apogée dans les ventes en 2007.

En une dizaine d’année, les SUV ont connu un succès croissant. Ces véhicules sont pourtant décriés par les associations de défense pour l’environnement. Ils consommeraient entre 15% et 20% de plus que les autres véhicules thermiques, selon un expert de l’Agence internationale de l’énergie.

Avec Reuters (Gilles Guillaume, édité par Sophie Louet)