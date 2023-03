Deux usines pour SEW Usocome en Alsace, du recyclage de plastiques, Alice & Bob fait mieux que Google… Les sept bonnes nouvelles de la semaine

SEW Usocome va construire deux nouvelles usines en Alsace

Pour un montant de 300 millions d’euros, le fabricant de systèmes d'entraînement et d'automatisation SEW Usocome va construire deux nouvelles usines en Alsace, ainsi qu’un bâtiment administratif et un parking. Ces constructions se situeront sur ses sites de Haguenau et de Brumath (Bas-Rhin). La première usine verra le jour à Brumath fin 2026 ou début 2027 et permettra de transférer l’activité de bobinage depuis Haguenau. La deuxième, qui accueillera l’activité d’usinage de pièces mécaniques, se situera en périphérie d’Haguenau et sera mise en service en 2030.

Cérélia inaugure un nouveau site de production tricolore

Le leader européen des pâtes préparées Cérélia a inauguré une nouvelle usine sortie de terre en seulement deux ans près d’Arras (Pas-de-Calais). Ce projet à 60 millions d’euros est situé sur une zone labellisée «site industriel clés en mains» qui a permis de gagner beaucoup de temps sur les démarches et les études qui ont été assurées au préalable par les collectivités locales. Ce site va permettre à Cérélia d’augmenter de plus de 20% ses capacités de production en France.

TotalEnergies, Plastic Energy et Paprec s’allient pour recycler chimiquement le plastique

La première pierre de l’unité de recyclage chimique de films plastiques sur l’ancienne raffinerie de TotalEnergies à Grandpuits (Seine-et-Marne) a été posée mercredi 15 mars. Celle-ci entrera en service en 2024. Ce projet, auquel participe également Plastic Energy, disposera d’une capacité de traitement de 15 000 tonnes de déchets par an. Paprec, qui construira une chaîne de tri et de préparation spécifique pour cette filière, se chargera d’alimenter le site en déchets plastiques adaptés au procédé de pyrolyse.

Alice & Bob promet de faire mieux que Google avec 60 fois moins de qubits

La start-up française qui cherche à mettre au point un ordinateur quantique Alice & Bob assure qu’elle peut effectuer les mêmes calculs que Google… avec 60 fois moins de qubits. Tandis que son concurrent américain estime avoir besoin de 22 millions de qubits pour exécuter l’algorithme de Shore, la technologie d’Alice & Bob ne nécessiterait que de 350 000 qubits de chat pour le faire fonctionner. Les derniers travaux publiés par les scientifiques de la start-up «apportent la preuve rigoureuse que, sous certaines hypothèses raisonnables, nous soyons en mesure d’atteindre ces ordres de grandeur», garantit Théau Péronnin, cofondateur et PDG de la pépite.

Emitech investit 10 millions d’euros dans son nouveau centre d’essais

Situé à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), le nouveau centre d’essais d’Emitech dédié à la compatibilité électromagnétique des équipements électroniques, ainsi qu’à l’homologation des véhicules et à la qualification de gros systèmes, a été inauguré jeudi 16 mars. Il a la particularité de comporter la plus grande cage de Faraday de France. Elle mesure 27 mètres de long, 17 mètres de large et 11 mètres de haut. Le centre dispose aussi d’un banc à rouleaux permettant un roulage en deux ou quatre roues motrices pouvant simuler une vitesse maximale de 120 kilomètres/heure.

Une nouvelle ligne de production de cartes électroniques pour Seb à Saint-Lô

Le fabricant d’électroménager Seb crée une ligne de production supplémentaire de cartes électroniques sur son site de Saint-Lô (Manche) à destination des machines à café professionnelles WMF. Un investissement de 1,2 million d’euros, dont 25% subventionnés par la région Normandie, pour assurer une cadence de 60 000 composants par heure. En 2023, une dizaine de postes supplémentaires, d’abord intérimaires, sont prévus pour les besoins de cette nouvelle ligne.

Pack’R va construire une usine près d’Angers

Le spécialiste des machines de remplissage pour liquides complexes Pack’R s’apprête à bâtir un nouveau site de production à Saint-Léger-de-Linières, près d’Angers (Maine-et-Loire). L’entreprise se trouve actuellement dans des locaux de 7 000 mètres carrés dans l’agglomération angevine. Malgré deux extensions en 2011 et 2015, le site ne peut plus être étendu. Pack’R compte s’installer dans sa nouvelle usine en 2025. Celle-ci fera une surface de 12 000 m² et sera implantée sur un terrain de 5 hectares. Elle représente un investissement d’environ 15 millions d’euros.