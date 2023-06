Deux solutions techniques inédites de Saint-Gobain pour les jeux Olympiques de Paris 2024

A 400 jours du coup d’envoi des prochains JO, Saint-Gobain a officialisé le 22 juin 2023 un partenariat avec le Comité d’organisation des jeux Olympiques et paralympiques (Cojop) de Paris 2024. Le groupe français est ainsi devenu un "supporter officiel" des deux compétitions. Les contours du partenariat ne sont pas dévoilés en termes d’investissement financier. Saint-Gobain explique apporter son expertise et ses solutions en matière de construction durable afin de répondre au souhait de Paris 2024 d’organiser des jeux plus responsables. Le partenariat offre une jolie vitrine au groupe, qui «participe à un grand nombre d’ouvrages majeurs» des compétitions, indique Benoit Bazin, le directeur général. A l’occasion, dans le cadre de la construction du village olympique, pour lequel Saint-Gobain fournira une multitude de matériaux, deux solutions techniques innovantes ont été développées spécifiquement pour l’isolation et le cloisonnement.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]