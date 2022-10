Deux nouveaux responsables des ventes chez Sparck technologies

Un départ et deux arrivées chez Sparck technologies, l’un des spécialistes des machines dites « 3D » permettant d’emballer des lots en produisant des colis sur mesure et plus spécialement dédiées aux opérateurs d'e-commerce. À la suite de l’évolution de carrière de Fernando De Almeida, qui a rejoint il y a quelques mois le cartonnier VPK en tant que directeur du développement Fanfold et intralogistique, deux nouveaux responsables ont été nommés par Sparck technologies. Dominique Fabre et Lionel Gally seront chargés d’assurer le développement commercial en France et dans les pays limitrophes des deux machines phare de l’entreprise, soit la CVP Impack et la CVP Everest.

Deux carrières dans l'emballage

Titulaire d’un BTS action commerciale de l’Institut de formation et de communication des entreprises de Lattes (Hérault), Dominique Fabre bénéficie de 25 ans d’expérience dans l’univers du packaging. Tout d’abord chez le cartonnier Saica, où il débute sa carrière en 1997 comme commercial, puis chez Rapak (DS Smith), à partir de 2009, en tant que responsable grands comptes de cette division spécialisée dans les articles en plastique. Il rejoint le fabricant d’emballages pharmaceutiques Bormioli Pharma quatre ans plus tard, avec le même titre. Il y restera neuf ans avant d’intégrer Sparck technologies début septembre. En plus de la France, Dominique Fabre couvrira l’Espagne et l’Italie.

Lionel Gally est également issu du sérail puisqu’il a effectué presque toute sa carrière, lui aussi, dans l’emballage. Fort d’une maîtrise en marketing et gestion des entreprises, obtenue à l’Idrac Business School de Lyon, il est embauché en 1998 chez Papiers A. Paviot en tant que responsable secteur France pour le marché des emballages industriels. À partir de 2006, il devient responsable commercial Sud-Est chez Antalis Packaging. Il y restera un an avant de rejoindre au même poste Automated Packaging Systems (APS), un spécialiste des machines d’ensachage et du matériel de calage. Sa longue expérience chez APS lui a permis d’aborder les problématiques de l’emballage pour le marché de l’e-commerce. Lionel Gally commercialisera les solutions de Sparck en France. Il aura aussi en charge la Suisse romande et la Wallonie. Anciennement Quadient, issu lui-même de Neopost, Sparck technologies est basé à Drachten, aux Pays-Bas.