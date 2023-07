Deux nouveaux réacteurs EPR 2, un TGV pour scruter les voies ferrées… Les cinq images de la semaine

La centrale de Penly démarre le «grand chantier» de l’EPR2

Le compte à rebours a commencé pour la réalisation de la première paire d’EPR de deuxième génération (EPR2) à la centrale nucléaire de Penly (Seine-Maritime). Le site, qui abrite déjà deux réacteurs (deux unités de 1 300 MW de puissance), connaitra une extension pour accueillir les deux EPR2 (deux unités de 1 600 MW). EDF a d'ailleurs annoncé le 29 juin avoir enclenché les demandes d’autorisations et les procédures administratives préalables à la construction des réacteurs, afin de lancer les travaux préparatoires mi-2024, pour espérer une mise en service du premier réacteur dès 2035.

Iris 320, le TGV qui scrute les défauts des voies ferrées

Iris 320 ressemble à un TGV des années 1990/2000. Et pourtant... 75 capteurs et 17 systèmes de mesure répartis sur les huit voitures attestent qu'il ne s'agit pas d'un train comme les autres. Depuis 2007, la rame Iris 320 analyse toutes les lignes à très grande vitesse françaises pour déceler la moindre irrégularité des infrastructures. Le train passe toutes les deux ou trois semaines sur chaque ligne à des vitesses normales de circulation. A l’intérieur, les opérateurs analysent les courbes enregistrées pour déterminer l'état des voies, contrôlent la circulation, scrutent les points de fragilité de la caténaire et transmettent 6 Go de données chaque jour au siège de la SNCF pour analyse.

Premier vol spatial commercial pour Virgin Galactic

Une réussite pour Virgin Galactic. Après avoir effectué son dernier vol test en mai 2023, la société de tourisme spatial fondée en 2004 par le milliardaire Richard Branson a fait décoller le 29 juin son premier vol commercial dans l'espace. Quatre passagers ont décollé de la base de Spaceport America (Nouveau-Mexique) : deux hauts gradés de l'armée de l'air italienne, un ingénieur du Conseil national de la recherche (CNR) italien et un employé de Virgin Galactic. Deux pilotes étaient également présents, aux commandes. 800 clients ont déjà acheté leur billet pour vivre l'expérience d'une dizaine de minutes en apesanteur, pour la modique somme de 450 000 dollars.

MSD dope ses productions de biomédicaments en Irlande

Le laboratoire pharmaceutique américain Merck (MSD) a investi 775 millions d’euros dans une usine ultra-moderne de bioproduction à Dublin, en Irlande. L’objectif, pour le moment, est de soutenir la production du Keytruda, l’anticancéreux phare du groupe. En 2022, ce médicament biotechnologique indiqué dans le traitement d’une trentaine de cancers (16 indications autorisées en France) a généré près de 21 milliards de dollars de ventes, soit près d’un tiers du chiffre d’affaires total de MSD. Le site MSD Biotech Dublin pourrait par la suite accueillir la production d’autres biomédicaments en fonction des développements.

Kering acquiert la parfumerie Creed

Le géant du luxe Kering, propriétaire de marques prestigieuses telles que Gucci, Saint Laurent ou Balenciaga, a annoncé le 26 juin avoir mis la main sur la parfumerie britannique Creed pour fortifier sa nouvelle division beauté, dont la création a été annoncée en février 2023. Pour la multinationale française, la parfumerie est particulièrement rentable, avec un taux de croissance à deux chiffres affiché ces dernières années et un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d’euros lors de son exercice 2022-2023. La transaction, dont le montant n’a pas été communiqué, doit être finalisée au cours du second semestre 2023.