Deux nominations chez Ishida France

Du nouveau chez Ishida France. Bastien Ferrapie et Damien Pichot sont nommés respectivement directeur service projets et SAV, et responsable des marchés viande, volaille et produits de la mer. Il s’agit de deux promotions qui s’inscrivent dans le cadre d’une réorganisation plus générale de l’agence française à la suite de la nomination, en juin dernier, de Mathieu Granier à la direction.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]