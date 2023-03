Deux fonds au soutien de Leygatech

Détenu majoritairement par son management depuis 2022, Leygatech veut accélérer son développement à l’international notamment. Le fabricant de films d’emballage à hautes propriétés barrière ouvre ainsi son capital à Unigrains et Carvest. La société d’investissement spécialiste de l’agroalimentaire – récemment entrée dans les tours de table de SGT et Sylvatek – et la structure d’investissement régionale du Crédit agricole deviennent actionnaires minoritaires de la PME dirigée par Thierry Bonnefoy, à hauteur de 6,8% globalement.

