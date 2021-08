Deux avions militaires à Abu Dhabi pour évacuer les ressortissants français d'Afghanistan

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Ministère des Armées Deux avions militaires, un C130 et un A400M, sont arrivés à Abu Dhabi lundi 16 août.

L'évacuation des ressortissants français d'Afghanistan, après la prise de pouvoir éclair des talibans, doit se poursuivre dans les jours qui viennent. Dans la nuit de lundi 16 au mardi 17 août, deux avions de transports militaires, un C130 et un A400M, avec du personnel et du fret, ont atterri à la base d'Al Dhafra près d'Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis. Ils doivent effectuer un pont aérien avec l’aéroport de Kaboul, où le trafic a repris mardi 17 août, selon le Pentagone. Plusieurs dizaines de ressortissants, dont des diplomates, des humanitaires ou des journalistes, seront exfiltrés dans la capitale émiratis, avant de rejoindre le sol français. Le ministère des Armées affirme que "45 individus" sont attendus mardi 17 août à Roissy (Paris). Ce sont des A330 Phenix qui effectueront la liaison depuis Abu Dhabi.

"Urgence absolue de mettre en en sécurité nos compatriotes", défend Emmanuel Macron

Dans son allocution lundi 16 août, le président français Emmanuel Macron a défendu "l’urgence absolue est de mettre en sécurité nos compatriotes, qui doivent tous quitter le pays, ainsi que les Afghans qui ont travaillé pour la France", sans s'avancer sur le nombre de personnes concernées. Des opérations d'évacuation qu'il souhaite mettre en oeuvre "en lien étroit avec les autres Etats européens et nos alliés", dont l'Allemagne. Un entretien avec Angela Merkel a d'ailleurs eu lieu un peu plus tôt dans la journée, avant un Conseil de défense extraordinaire, à l'issu duquel le chef d'Etat avait assuré que "près de 800 personnes sont d’ores et déjà sur le sol français".

Scènes de chaos à l'aéroport de Kaboul

Dimanche 15 août, après la prise de la capitale afghane par les talibans et la fuite du président Ashraf Ghani, les scènes de panique se sont multipliées dans le pays. Dans un aéroport de Kaboul envahi par une foule immense, les images d'Afghans tentant de s'accrocher au train d'atterrissage d'un C-17 de l'US Air Force au péril de leur vie ont fait le tour du monde. D'autres vidéos ont montré des hommes suspendus à une passerelle d'accès aux avions paraissant prête à céder sous leur poids. Une situation chaotique qui a couté la vie à sept personnes, selon les sources locales. En fin de journée, des militaires américains, dépassés par cette marée humaine, ont tenté de fermer l'accès aux pistes en effectuant des tirs de sommation. Suspendu plusieurs heures, le trafic a repris mardi 17 au matin, selon le Pentagone.

Dans la soirée de lundi, le président américain Joe Biden a assuré les Etats-Unis feront un usage "dévastateur de la force" si les talibans décidaient de perturber les opérations d'évacuation.