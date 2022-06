Deutsche Bank: Stefan Hoops nommé directeur de DWS au lendemain des perquisitions

BERLIN (Reuters) - Le président du directoire de DWS, la filiale de gestion d'actifs de Deutsche Bank, quittera ses fonctions le 9 juin prochain et sera remplacé par Stefan Hoops, a annoncé le gestionnaire d'actifs mercredi.

Cette annonce intervient au lendemain d'une perquisition visant les deux sociétés dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de tromperie liée au classement ESG de certains produits d'investissement, un nouveau revers pour la banque allemande, qui a déjà payé des lourdes amendes liées à des soupçons de blanchiment d'argent.

Les autorités allemandes et américaines enquêtent sur la base d'informations recueillies et d'accusations d'une lanceuse d'alerte selon lesquels le gestionnaire d'actifs aurait classé à tort certains produits parmi les investissements classés comme "durables", une pratique connue sous le nom de "greenwashing".

DWS et Deutsche Bank (DB) ont déclaré que le gestionnaire d'actifs avait coopéré avec les autorités et les régulateurs dans le passé et continuerait à le faire. DWS a répété qu'elle niait avoir trompé les investisseurs.

Le départ d'Asoka Wöhrmann, sous pression sur plusieurs fronts, était à l'étude depuis un certain temps, mais la décision a finalement été prise lors de réunions tenues mardi soir, à la suite des perquisitions plus tôt dans la journée, a déclaré une source au fait du dossier.

"Les accusations (...), aussi infondées ou indéfendables soient-elles, ont laissé des traces", a dit Asoka Wöhrmann dans un mémo adressé aux salariés vu par Reuters.

"Il ne s'agit pas seulement de remplacer un homme", a déclaré pour sa part Desiree Fixler, la lanceuse d'alerte impliquée dans l'enquête, citant "un énorme problème de culture à la Deutsche Bank".

Dès que sa nomination sera effective à partir du 10 juin, Stefan Hoops quittera ses fonctions à la tête de la division "Corporate Bank" de DB pour remplacer Asoka Wöhrmann comme président du directoire, a déclaré DWS dans un communiqué.

