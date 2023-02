Deutsche Bank : Le bénéfice grimpe et dépasse les attentes au quatrième trimestre

FRANCFORT (Reuters) - Le bénéfice de Deutsche Bank a bondi au quatrième trimestre, dépassant les attentes et contribuant à une troisième année consécutive dans le vert pour la banque allemande, qui a profité de taux d'intérêt plus élevés et du dynamisme du trading.