Déterminé à s'emparer de Suez, Veolia vise une "forte croissance" en 2021

Veolia table sur une "forte croissance" de ses résultats pour 2021 après avoir renoué avec la croissance organique au cours des trois derniers mois de 2020. En pleine bataille pour racheter son concurrent Suez, le groupe de services aux collectivités a dévoilé ses résultats annuels jeudi 25 février. Son chiffre d'affaires courant a diminué de 4,3 % en 2020, à 26,01 milliards d'euros.

Sur le front de la bataille avec Suez, les discussions restent au point mort. Veolia tente depuis la fin de l'été 2020 de mettre la main sur Suez, dont il a déjà acquis 29,9 % du capital auprès d'Engie, un scénario que rejette farouchement son concurrent.

Le bras de fer entre les deux groupes a franchi une nouvelle étape depuis le dépôt début février par Veolia d'une offre publique d'achat sur les 70,1 % de sa cible qu'il ne détient pas déjà. "Il n'y a pas de discussion aujourd'hui", a déclaré à Reuters le PDG de Veolia, Antoine Frérot, interrogé sur le fait de savoir s'il avait eu de nouveaux contacts avec les dirigeants de Suez. Malgré ces tensions, Veolia espère toujours finaliser son opération pour le premier trimestre 2022.

"Nous pouvons être nos propres médiateurs"

Le patron de Veolia a ajouté qu'il n'était pas nécessaire de faire appel à un négociateur extérieur tel que l'État français pour faciliter une solution. "C'est avec le conseil que je souhaite en discuter. Nous pouvons être nos propres médiateurs", a jugé Antoine Frérot. Suez a subi un revers en justice le 23 février puisque le tribunal de commerce de Nanterre (Hauts-de-Seine) a rétracté une ordonnance empêchant Veolia d'adresser son OPA au régulateur des marchés, s'estimant incompétent pour se prononcer.

Actionnaire de Suez, le fonds activiste français Ciam souhaite proposer une résolution en vue de la prochaine assemblée générale afin de demander la révocation d'une partie des membres du conseil d'administration. Dans une lettre adressée le 23 février au conseil d’administration, Ciam demande aux dirigeants de Suez d’examiner l’offre de Veolia “de manière objective et de bonne foi”. Le fonds dénonce notamment le refus de l'entreprise d'étudier l'offre, estimant qu'il témoigne du "mépris du conseil d'administration de Suez pour les intérêts de ses actionnaires dont il est mandataire".

Détenant une participation de moins de 1 % au capital de Suez, le fonds devra toutefois réunir d'autres soutiens pour espérer obtenir l'inscription de la résolution à l'ordre du jour de l'AG dont la date n'est pas encore connue. Veolia soutiendra-t-il cette initiative ? “Nous n’avons aucun contact avec les autres actionnaires de Suez et nous n’avons pas à en avoir”, a balayé Antoine Frérot lors d’une conférence de presse.

Veolia dépasse les prévisions

Veolia a vu son chiffre d'affaires progresser au quatrième trimestre de 0,9 % à changes constants, renouant avec la croissance après le repli de l'activité accusé lors des trois trimestres précédents sous l'effet de la crise sanitaire. Le résultat net courant de Veolia pour 2020 ressort à 415,1 millions d'euros, au-dessus de la prévision moyenne des analystes qui donnait 405 millions d'euros selon Refinitiv.

“Veolia aura ainsi effacé les effets de la crise en moins de neuf mois et nous démarrons 2021 sur un niveau d’activité supérieur à celui de fin 2019, ce qui me rend très confiant pour l’année qui vient de démarrer malgré la persistance du problème sanitaire”, s’est réjoui Antoine Frérot.

Pour 2021, Veolia prévoit un chiffre d'affaires supérieur au niveau de 2019 et une hausse de plus de 10 % de son Ebitda, au-delà de 4 milliards d'euros. Le groupe a aussi pour objectif un retour à la politique de distribution pré-crise au titre de 2021 et prévoit des économies de coûts de 350 millions d'euros. Pour soutenir sa croissance, le groupe compte sur son activité déchets dangereux en bonne forme. Veolia a également évoqué les besoins liés à la transition énergétique et recyclage des batteries, avec le développement rapide des véhicules électriques.

