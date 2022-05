Détection de pression pour l’auto, driver de moteur 48 V CC sans balais, diagnostic de batteries nanopuissance... La sélection mensuelle de produits électroniques

Détection de pression pour l’automobile

Prenant en charge les principales technologies de mesure de pression et comportant une section analogique de précision, les circuits intégrés de la famille RAA2S425x intègrent un microcontrôleur RISC à 16 bits qui assure l’étalonnage, la compensation numérique du décalage, de la sensibilité, de la dérive thermique et de la non-linéarité. La résolution effective du convertisseur A/N va de 13 à 18 bits et la précision de la mesure de 0 ,35 à 1 %.

Les circuits intégrés RAA2S425x fournissent un signal analogique proportionnel rafraîchi toutes les 100 µs dans le mode le plus rapide. Ils s’appliquent aux systèmes de freinage, de transmission et de climatisation des véhicules xEV/EVF/CEV. Disponibles en boîtiers QFN-24 de 4 x 4 mm, ils fonctionnent dans une plage de températures de -40 à +150°C et sont qualifiés AEC-Q100 Grade 0.

Fabricant : Renesas

