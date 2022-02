Désormais unis, Faurecia et Hella baptisent leur nouveau groupe Forvia

Faurecia et Hella sacrent leur union. Lundi 7 février, les industriels ont dévoilé le nom de leur groupe combiné : Forvia. La nouvelle entreprise franco-allemande revendique la place de septième équipementier automobile mondial. Le nom Forvia vient d’une contraction de l’adverbe anglais « forward » («en avant» en français) et du mot latin «via» («chemin», «voie» ou «route»). « Cela évoque le mouvement et l’ingéniosité, a expliqué Patrick Koller, directeur général de Faurecia, lors d’une conférence de presse. «C'est dynamique, puissant et positif. Cela envoie le bon signal au marché», a-t-il poursuivi.