En 2022, la moitié des vélos fabriqués en France étaient électriques

Le marché du cycle ne cesse de prendre de la valeur en France. Une croissance folle, qui doit beaucoup aux vélos à assistance électrique (VAE). Les modèles à batterie représentent désormais plus de la moitié des bicyclettes assemblées en France, d'après l’édition 2022 de l’Observatoire du cycle, publiée jeudi 6 avril. Et selon les professionnels du secteur, les marges de progression restent immenses.

«Nous sortons de deux années de crise sanitaire qui ont été très bonnes pour le vélo. Nous nous attendions à une année de consolidation en 2022, donc une année plutôt plate», introduit Jérôme Valentin, vice-président de l’Union Sport & Cycle. Certes, le nombre de cycles vendus a diminué de 7% à 2 596 199 unités. Mais la valeur du marché a grimpé à 3,6 milliards d’euros, c’est 5,2% de plus qu’en 2021… et 50,4% de plus qu’en 2019 !

Triomphe du VAE et essoufflement du vélo classique

[...]