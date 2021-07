Désaccords à l’Opep sur une hausse de la production de pétrole

C’est l’impasse. Après deux réunions infructueuses, l’Opep et ses dix alliés de l’Opep+, menés par la Russie, ont annulé in extremis leur dernière réunion, prévue lundi 5 juillet, faute d’accord sur de nouveaux quotas de production de pétrole à partir du mois d’août au sein du cartel d'exportateurs. La réunion a pour l’instant été reportée sine die, sans plus d’explication. Un échec des négociations n’est pour l’instant pas certain. Mais il ne serait pas une bonne surprise pour les consommateurs.