Des yeux plus perçants pour la voiture autonome

Plus précis, plus rapide et plus flexible. Valeo a dévoilé la troisième génération de son scanner lidar (« light detection and ranging », ou détection par laser) destiné à équiper les systèmes d’aide à la conduite des véhicules. Baptisé Scala 3, il « reconstitue en trois dimensions et en temps réel ce qui se passe autour de la voiture, résume l’équipementier. Par rapport à la précédente génération, la résolution a été multipliée par 12, la portée par 3 et l’angle de vue par 2,5. »