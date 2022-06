Des voitures hybrides pour les salariés chez Posson Packaging

Sylvie Casenave-Péré, la Pdg du cartonnier Posson Packaging, est très attachée à l’empreinte environnementale de son entreprise. Le quinzième bilan carbone est d’ailleurs en cours de réalisation. A l’occasion des 80 ans de Posson, elle a imaginé une action marquante et inédite dans ce sens : proposer un véhicule hybride à ses salariés. Entre octobre et décembre prochains, 63 d’entre eux en bénéficieront, à un tarif très compétitif. De quoi diminuer l’impact de l’entreprise de 50 tonnes par an.

