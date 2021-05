Des voitures électriques moins chères que les thermiques en 2027 ? Pas si simple

A quel moment le prix des voitures électriques sera-t-il équivalent à celui des modèles thermiques ? La question est cruciale pour assurer la conversion du parc automobile à ces nouvelles technologies. Or, d’après une étude réalisée par Bloomberg New Energy Finance (BNEF) pour le compte de l’ONG Transport et environnement (T&E), la parité entre modèles à batteries et thermiques devrait intervenir rapidement, entre 2025 et 2027. Une échéance évoquée par Luca de Meo chez Renault.