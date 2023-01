Des vêtements pour duper l'IA, un tracteur propulsé au lisier, le bond réalisé par Latitude… Le top 3 des vidéos de la semaine

Retour en vidéo sur les actualités qui vous ont le plus marqué cette semaine. Au programme : des vêtements colorés aux motifs atypiques trompent les logiciels de reconnaissance faciale, CNH Industrial et son tracteur alimenté avec du biométhane liquéfié provenant de fumier ou de lisier de vaches, et l'avancée de la start-up française du spatial, Latitude.