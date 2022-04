Des usines de STMicroelectronics et Soitec à l’arrêt après un incendie de lignes électriques en Isère

Les deux usines de STMicroelectronics à Crolles et trois usines de Soitec à Bernin, près de Grenoble, en Isère, sont à l’arrêt. En cause : l’incendie des lignes électriques haute et moyenne tension sous un pont de l’Isère reliant les communes de Crolles et Bernin, ayant coupé l’alimentation électrique à la plupart des entreprises de la Silicon Valley française du Grésivaudan.

Cet incident intervient après l’incendie d’un centre de transformation électrique de RTE à Froges dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 avril. Les deux sinistres sont attribués à des activistes qui ciblent tout particulièrement STMicroelectronics, une entreprise à laquelle ils reprochent de consommer beaucoup trop d’énergie. L’alimentation électrique a été rétablie, mais la procédure de sécurité a contraint les deux entreprises à évacuer le personnel de production et à mettre les installations techniques (énergie, gaz, produits chimiques…) en sécurité.

Evaluation en cours des dégâts

