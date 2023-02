Des tuiles-panneaux solaires, Iter réceptionne un aimant géant russe, un drone amphibie… Le top 3 des vidéos de la semaine

Des panneaux de solaires camouflés dans des tuiles

Voir la vidéo ici

En Italie, l’entreprise Dyaqua fabrique des tuiles en terre cuite dont la surface, constituée d’un polymère spécial, «absorbe» les photons qui alimentent ensuite les cellules photovoltaïques qu’elles renferment. Une innovation intéressante pour limiter l’impact visuel des panneaux solaires et faire bénéficier les bâtiments historiques, particulièrement gourmands en raison de leur architecture ancienne, d’énergie décarbonée. La société développe actuellement d’autres matières qui dissimuleront dans le futur des panneaux photovoltaïques comme la pierre, le bois ou le béton.

Un aimant géant provenant de Russie réceptionné sur le chantier d’Iter

Voir la vidéo ici

Il s’agit de l’un des rares projets de coopération avec la Russie à ne pas encore avoir été mis à l’arrêt par la guerre en Ukraine. Le 13 février, le chantier du réacteur nucléaire à fusion d’Iter à Cadarache (Bouches-du-Rhône), a réceptionné l’un des six aimants en forme d’anneau entourant le tokamak. Celui-ci avait été envoyé par la Russie depuis un chantier naval de Saint-Pétersbourg au début du mois de novembre 2022.

Un drone amphibie aux applications potentielles multiples

Voir la vidéo ici

Le drone TJ-FlyingFish, inventé par plusieurs universités chinoises et hongkongaises, évolue aussi bien sous l’eau que dans les airs et peut aisément passer d’un milieu à l’autre. Immergé, il dispose d’une autonomie de 40 minutes, tandis qu’il ne peut voler que 6 minutes sur une seule charge hors de l’eau. Il pourrait néanmoins se révéler particulièrement utile pour effectuer des opérations de secours et de recherche sur terre et sous l’eau ou d’inspections d’infrastructures difficilement accessibles.