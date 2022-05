Des textiles tracés grâce aux étiquettes

Il y avait la nature des matériaux et les conseils d’entretien ; il y aura demain la fabrication... Selon le groupement France terre textile réuni à Mulhouse (Haut-Rhin) le 13 mai dernier en convention, c’est une « révolution » qui va porter les fabricants tricolores qui réalisent dans l'Hexagone la majeure partie de leurs étapes de production. Entre en vigueur au 1er janvier 2023 l'obligation de tracer l’origine des textiles commercialisés en France. Cette mesure doit logiquement porter le déploiement du label « France terre textile ». Celui-ci est réservé aux fabricants « réalisant au moins 75 % de leurs opérations de production en France », indique Paul de Montclos, président du groupement. Ce ratio est plus élevé que les 50% exigés par Origine France garantie. Le label a déjà été attribué, après audit indépendant, à 150 entreprises.

Instaurée par un décret du 29 avril pris en application de la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec) et relatif à l’information des consommateurs, le dispositif impose aux metteurs sur le marché - distributeurs, importateurs ou fabricants - de faire figurer sur l'étiquette l'indication du pays de réalisation des principales opération de tissage, teinture-impression et confection. Sont concernés, dans un premier temps, les acteurs les plus importants, avant une extension progressive sur deux ans, jusqu'au seuil de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires.