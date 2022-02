Des stickers compostables apposés sur les bananes Del Monte

Il était fréquent de voir apposer des étiquettes adhésives sur les bananes dans les étals. Mais la loi Agec a modifié la donne. Sinclair, le spécialiste de l’étiquetage des produits frais, des fruits et légumes en particulier, et le groupe Fresh Del Monte, l’un des plus importants producteurs et distributeurs mondiaux de produits frais, ont cherché à s’y adapter. Ainsi proposent-ils des étiquettes sans plastique, partiellement biosourcées, et compostables à domicile sur l’ensemble des bananes Del Monte vendues en France.

