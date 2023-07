Des sièges de voiture personnalisés en impression 3D

L'entreprise italienne de design et d’ingénierie Italdesign a développé, en partenariat avec Schindler et Politecnico di Torino, un prototype de véhicule intitulé Climb-E, dont les codes se situent entre le voyage et le lieu de résidence. Italdesign s’est appuyé sur la plateforme 3DFashion de Stratasys, composée du logiciel de conception et de l’imprimante 3D J850 TechStyle, pour imprimer en 3D sur des tissus en microfibres, en l’occurrence l’Alcantara des dossiers de sièges.

« Par sa capacité à combiner les transparences et les effets chromatiques spéciaux, la technologie 3DFashion peut être utilisée pour donner une impression de couleur à la fois réelle et virtuelle. Comme les couleurs peuvent changer en fonction de l’éclairage et du point de vue, elle permet de concilier les mondes différents que sont la conception automobile et la mode », se réjouit Claudia Gilardi, designer couleurs et matières chez Italdesign.

Grâce à cette technologie, les concepteurs peuvent imprimer en 3D sur des textiles dans plus de 600 000 couleurs et avec différents shores de dureté, de façon à simuler toutes sortes de textures et de finitions.