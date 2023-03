Des robots à la Fashion Week, un utilitaire autonome Honda, de la neige électrique… Le top 3 des vidéos de la semaine

[L’industrie c’est fou] Les robots Spot de Boston Dynamics défilent aux côtés des mannequins pour Coperni

Voir la vidéo ici

Lors du défilé Coperni, qui se déroulait vendredi 3 mars dans le cadre de la Fashion Week de Paris, des robots Spot développés par la société Boston Dynamics ont fait le show auprès des mannequins. En les invitant, la maison française a voulu présenter une vision «positive» de l’avenir et montrer que l’homme et la machine «peuvent vivre en harmonie».

Honda dévoile une version plus performante de son robot porteur de charges lourdes



Voir la vidéo ici

Honda a dévoilé la nouvelle génération de son Autonomous Work Vehicle (AWV), un robot-chariot électrique permettant de transporter de lourdes charges sur les chantiers. Cette troisième version est plus rapide et performante, et le constructeur veut maintenant la tester en conditions réelles.

[L'industrie c'est fou] Au Japon, des chercheurs utilisent la neige comme source d'électricité

Voir la vidéo ici

Depuis décembre 2022, des chercheurs japonais mènent une expérimentation visant à produire de l’électricité à partir de neige. Une initiative en faveur de la décarbonation de l’énergie qui pourrait selon eux s’avérer aussi efficace que des panneaux solaires. A condition qu'il y ait encore de la neige...