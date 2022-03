Des retrouvailles réussies lors du CFIA

Le compteur a livré son verdict ! Pour ses 25 ans, le Carrefour des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire (CFIA) a dénombré 18 800 visiteurs du 8 au 10 mars 2022 à Rennes (Ille-et-Vilaine). Le détail du visitorat révèle un petit 4% qui se réclame explicitement de l’emballage, l’essentiel étant les services techniques (17%), les directions d’entreprise (15%) et la recherche et développement (11%). Après l’annulation de 2020 et une édition mitigée en juin 2021 en raison de la crise sanitaire, cette édition « marquante » souligne « la force et la pérennité du média salon » selon Sébastien Gillet. Le directeur de l’événement organisé par GL Events apprécie ces « retrouvailles réussies ». Quelque 1600 exposants et marques étaient représentés. A noter que le salon physique s’accompagnait d’un dispositif numérique très ambitieux avec des lives, des plateaux, des conférences, des directs et des visites guidées retransmis durant trois jours sur myCFIA.com. Désormais déclinée en application pour téléphone, cette plateforme centralise tous les replays. La rédaction d’Emballages Magazine propose un copieux compte-rendu de l’événement dans son numéro d’avril. Rendez-vous désormais à Toulouse (Haute-Garonne) du 20 au 22 septembre 2022 pour une première. Quant au retour à Rennes, il est programmé du 14 au 16 mars 2023.