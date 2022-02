Des rayons UV pour décontaminer les tapis de convoyage

Environnement oblige, la tendance est à la réduction des produits chimiques, y compris dans le domaine de la sanitation des machines d’emballage et de conditionnement. Plusieurs équipementiers se servent de la lumière pulsée pour éliminer les micro-organismes présents dans les emballages, quand d’autres recourent aux électrons. Ces deux procédés n’emploient que de l’énergie pour réaliser leur action bactéricide et n’impliquent aucun rejet, ni aucune consommation d’eau pour le rinçage. Abiotec a pensé quant à lui à employer des rayons UV pour intervenir non pas sur les contenants, mais sur les convoyeurs qui véhiculent les produits nus comme les viandes, les fromages, les fruits sur les machines d'emballage. L’équipementier propose avec BD2022 UV Pro un module qui prend place sous le convoyeur, juste après le rouleau, quand le tapis se retourne pour revenir en arrière.

Le cauchemar des conditionneurs

Les lampes UV agissent sur toute sa largeur en éliminant 99,9% des virus, moisissures et autres bactéries, telles que Listeria et les salmonelles qui constituent le cauchemar des conditionneurs de produits alimentaires. Le procédé est continu. Les produits ne sont pas concernés par l’action des ultraviolets. Développé pour répondre aux protocoles de nettoyage sévères de l’industrie, le module BD2022 UV Pro est conforme aux normes de protection IP69K concernant les particules et l’eau. Compact, il peut être extrait de la machine et pivoté pour être nettoyé, y compris avec un jet d’eau à haute pression. Son design répond aux normes de conception hygiénique, évitant les rétentions d’eau et les cavités où pourraient se loger les produits. Quant aux tubes, en verre, où sont placées les lampes, ils sont protégés avec du Téflon de manière à correspondre aux exigences HACCP et IFS pour la protection contre les éclats de verre en cas de rupture. Le système est disponible en quatre tailles et puissances, pour des tapis de convoyage de 400, 600, 800 et 1000 mm.

Le module BD2022 UV Pro a été nommé pour les Trophées de l’innovation du Carrefour des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire (CFIA) qui aura lieu à Rennes du 8 au 10 mars prochain.