Des Rafale en Polynésie, les travaux de la Samaritaine en accéléré, une version hybride hydrogène du dirigeable Airlander… Les 5 images de la semaine

Des avions Rafale se déploient en Polynésie avant de se mesurer à des F-22A Raptor américains





Des Rafale sont parvenus à rallier la Polynésie en moins de 40 heures les 20 et 21 juin. Un dispositif qui nécessitait une lourde logistique, avec deux MRTT Phénix et deux a400M également mobilisés. Prochaine étape de cette mission menée par l’armée de l’Air et de l’Espace : une collaboration avec les forces américaines.