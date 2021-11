Des Rafale à Zagreb, un nouveau lidar pour Valeo, des filets anti-déchets à Rouen… Les cinq images de la semaine

Des Rafale français en Croatie, des avions neufs pour les troupes tricolores

Jeu de passe-passe dans les airs. La Croatie va acheter douze Rafale auprès de la France. Des appareils d’occasion, prélevés dans la flotte de l’armée de l’air et de l’espace , livrés à Zagreb à un rythme soutenu (six avions au deuxième semestre 2023 au rythme d’un par mois, et les six suivants entre novembre 2024 et avril 2025). Un contrat qui s’élèverait à 1 milliard d’euros. Chez Dassault Aviation, pas de déception : l’avionneur bénéficiera d’une commande de l’armée de l’air et de l’espace française pour douze appareils neufs.