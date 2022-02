Des photos pour valoriser les acteurs du recyclage dans l’agriculture

À l’entrée du hall 4 du Parc des expositions de la porte de Versailles, à Paris, il est impossible de manquer les cubes qui supportent une série de 30 portraits. Pour ses vingt ans, Agriculteurs, distributeurs, industriels pour la valorisation des déchets agricoles (A.D.I.Valor), l’éco-organisme qui gère les déchets agricoles en France pour l’ensemble de la filière – agriculteurs, coopératives, négociants, industriels et importateurs – a organisé une exposition photos baptisée « Recycler, c’est dans ma nature », durant le Salon international de l’agriculture, du 26 février au 6 mars. Son objectif ? « Mettre en lumière auprès du grand public celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour donner une seconde vie à leurs déchets agricoles », indique Pierre de Lépinau, directeur et fondateur d’Adivalor.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]