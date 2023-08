Des PFAS dans les pailles en papier

Portée par la directive dite single-use plastics (SUP) au sein de l’Union européenne et différentes réglementations dans le monde, la généralisation de l’interdiction des plastiques à usage unique pousse les entreprises à développer des alternatives. Le réemploi passe par le verre ou l’acier inoxydable quand le recours aux ressources renouvelables entraîne une nouvelle offre de pailles en carton, en papier ou en bambou. Publiée en juillet 2023 dans la revue scientifique Food Additives and Contaminants hébergée par Taylor & Francis Online, une étude belge, menée sur 20 pailles en papier, 5 en verre, 5 en bambou, 5 en acier et 4 en plastique, vient toutefois jeter le trouble… Alors que les alertes aux composés poly et perfluoroalkylés (PFAS) se multiplient dans le monde entier, ces « polluants éternels » se retrouvent également dans les pailles à base de cellulose. Interdit à l’utilisation depuis 2020 en raison de sa toxicité élevée, l’acide perfluorooctanoïque (PFOA) arrive en tête des substances analysées.

