Des patrons français de la cybersécurité lancent le fonds Cyber Impact pour faire émerger des champions européens

Son lancement officiel aura lieu au Forum international de la cybersécurité (FIC) qui se déroule à Lille les 7, 8 et 9 septembre prochains. Mais le fonds de capital-risque Cyber Impact est déjà bien sur les rails. La création de cet outil de financement et d’accompagnement de start-up, qui a pour ambition de faire émerger les futurs champions européens de la cybersécurité, a été rendue publique le 31 août dernier.

Cinq start-up ont déjà eu l’occasion de présenter leur projet au fonds, le 26 août dernier. Les dossiers sont pour le moment à l’étude et tenus secrets. Tout juste sait-on que ces jeunes pousses travaillent entre autres sur l’analyse des vulnérabilités informatiques, la cybersécurité pour les TPE et PME ou encore sur un sujet mêlant quantique et cybersécurité.

« Nous espérons lever entre 50 et 100 millions d’euros »

