Des mini-ateliers de transformation, en conteneurs, pour développer les productions à la ferme

Des mini-ateliers de transformation agroalimentaire, pré-assemblés en usine dans des containers maritimes et livrés sur le mode "plug and play" aux agriculteurs. C'est le concept original développé par Fermalab, à Mauvezin, dans le Gers. Après plusieurs unités pilotes de mini-yaourteries, testées en 2021, la société gersoise, créée fin 2019, a décidé de décliner le produit pour proposer toute une famille de micro-usines. Les prototypes sont prêts. L'industrialisation sera lancée à la rentrée de septembre 2022. Le début d'une nouvelle histoire industrielle boostée par la rencontre entre un spécialiste de la construction métallique et les fondateurs de la start-up J'Achète Fermier.

