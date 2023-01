Des investissements records pour STMicroelectronics, Navya en difficulté : le Top/Flop de la semaine

Top : En 2023, STMicroelectronics prévoit d’investir 4 milliards de dollars

Ce n’est pas la crise pour tout le monde dans le domaine des semi-conducteurs. Pour accompagner sa croissance, le fabricant franco-italien de puces STMicroelectronics va investir 4 milliards de dollars en 2023, contre 3,5 en 2022. La majorité de cet effort servira à augmenter ses capacités de production en France, en Italie, à Singapour et au Maroc. La société a connu en 2022 un bond de son chiffre d’affaires de 26,4%, à 16,13 milliards de dollars, et une rentabilité record avec une marge d’exploitation de 27,5 %. Deux marchés tirent les performances du groupe : l’automobile, qui progresse en 2022 de 51%, et l’industrie, avec une hausse de 34%.

Flop : Navya a demandé un placement en redressement judiciaire

La direction du pionnier français des navettes autonomes électriques, Navya, a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire mercredi 25 janvier, auprès du tribunal de commerce de Lyon. La société, basée à Villeurbanne (Rhône), accuse de lourdes pertes. Selon le calcul de la société d’analyse financière Oddo BHF, Navya a consommé près de 2 millions d’euros par mois, soit plus de 20 millions d’euros en 2022, alors que son chiffre d’affaires s’est établi à 10 millions d’euros. Ses déboires financiers lui ont coûté plusieurs postes-clés : la présidente de son directoire Sophie Désormière, ex-Valeo et ex-Solvay, qui a démissionné le 30 décembre et le membre du conseil de surveillance et ancien patron d’Air France KLM Jean-Marc Janaillac, parti début janvier.