Des investissements de plus de 9 milliards d’euros dans la pharma en France en 2020

Entre 2019 et 2020, les investissements dans l’industrie pharmaceutique en France ont bondi. Dans la filière, 7,3 milliards d’euros ont été injectés en R&D, ce qui marque un effort accru de 17% en seulement un an. Côté tissu industriel, le total des investissements identifiés, en premier lieu pour des capacités additionnelles de production et des projets numériques, a atteint 2 milliards d’euros, soit une progression de 11% sur un an. Et ce, en pleine pandémie.