Des industriels engagés dans la décarbonation et la transition énergétique... mais mal équipés

Les dirigeants de l’industrie n’ont plus vraiment le choix. Poussés par leurs clients et leurs collaborateurs, conscients de leurs responsabilités face aux risques climatiques, ils sont désormais engagés dans la transition énergétique et la décarbonation. La meilleure preuve réside dans le fait qu’ils se fixent des objectifs. En moyenne, les deux tiers d’entre eux en ont adopté (85 % dans les grandes entreprises et jusqu’à 50 % dans les PME). Près d’un sur deux a formulé des objectifs à réaliser d’ici à trois ans et un quart s’estime en avance, quand un autre quart déplore un retard.

Sur les leviers, ils font feu de tout bois, misant massivement sur la sobriété et l’efficacité énergétique. Mais les industriels qui font aussi évoluer leurs activités et leurs produits sont désormais majoritaires. Ils sont même 67 % dans le secteur automobile, soumis à une réglementation européenne verte très volontariste. Reste que la mutation vers une économie décarbonée n’est pas une sinécure et que les industriels interrogés font part de nombreux obstacles. En premier lieu des écueils financiers compte tenu des investissements à engager et de leur lointain horizon de rentabilité. Mais aussi un déficit en compétences et expertises techniques, un défaut d’outils de mesure des consommations d’énergie et des émissions, ainsi que des difficultés d’approvisionnement. Au-delà de l’appel à des experts externes, la solution réside principalement dans la formation des collaborateurs. La transition est le chantier de tous, pas seulement des dirigeants.

Vous lisez un article de L'Usine Nouvelle 3719 - Juin 2023

